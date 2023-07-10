Леау улетел отдыхать в Мексику и изобразил там сербское приветствие

Рафаэл Леау провел свои каникулы в Мексике, выложив несколько фото и видео с «Плая де Кармен» - известного пляжа на полуострове Юкатан. В одном из видео Леау решил поприветствовать публику жестом из пальцев, обычно означающим букву V - победу. В Европе и спорте он очень популярен.

Но Леау сделал это тремя пальцами, в том числе большим, чем наверняка порадовал наших братьев-сербов - у них это считается национальным приветствием «троеперстие» (для деталей можете просто погуглить).

Жест вызвал полемику среди поклонников в «Милане», но поняли они все иначе - они уверены, что Леау дал понять, что сделает хет-трик в следующем дерби с «Интером».