Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Шахтёр» требует за своего голкипера 35 миллионов евро

09 Июля 2023 • 23:01 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что миланский «Интер» интересуется голкипером донецкого «Шахтёра» - миланцы надеялись на Андре Онану, но велика вероятность того, что им придется расстаться с камерунским кипером и снова решать вратарскую проблему.

Однако проблемой для «Интера» могут стать 35 миллионов евро - именно столько просит за своего вратаря донецкий клуб в настоящий момент. Разумеется, эту сумму в Милане считают явно завышенной, но идти на уступки донецкий «Шахтёр» пока что не проявляет готовности. Контракт вратаря с донецким клубом рассчитан еще на год, уточняет Playmaker24.ru.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Шахтёр Донецк Анатолий Трубин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
01:06 · Италия. Серия А
Погба посетил тренировочный центр саудовского клуба слухи
00:15 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва оценил трансферы Пулишича и Лофтуса-Чика в «Милан»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Влахович может покинуть «Ювентус», интерес проявляют три клуба»
09 Июля
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может отказаться от Лапорта – клуб считает его ценник завышенным
23:05 · Италия. Серия Б
У «Пармы» уже есть альтернатива на случай ухода Буффона
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не претендует на Дибалу
23:01 · Италия. Серия А
«Шахтёр» требует за своего голкипера 35 миллионов евро
20:52 · Италия. Серия А
Юмтити ведёт переговоры с клубом Серии А
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё раз попытается приобрести Влаховича у «Ювентуса» слухи
20:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» могут исключить из еврокубков на год, а то и на два
20:21 · Италия. Серия А
У Бонуччи появился новый вариант продолжения карьеры слухи
20:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Севильи» слухи
19:15 · Италия. Серия А
Липпи верит в Пирло
18:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» заинтересовался услугами Лукаку
17:51 · Италия. Серия А
Скончался Луис Суарес Мирамонтес - обладатель «Золотого мяча» 1960 года
Все новости
Рекомендуем