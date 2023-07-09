«Шахтёр» требует за своего голкипера 35 миллионов евро

Мы уже сообщали о том, что миланский «Интер» интересуется голкипером донецкого «Шахтёра» - миланцы надеялись на Андре Онану, но велика вероятность того, что им придется расстаться с камерунским кипером и снова решать вратарскую проблему.

Однако проблемой для «Интера» могут стать 35 миллионов евро - именно столько просит за своего вратаря донецкий клуб в настоящий момент. Разумеется, эту сумму в Милане считают явно завышенной, но идти на уступки донецкий «Шахтёр» пока что не проявляет готовности. Контракт вратаря с донецким клубом рассчитан еще на год, уточняет Playmaker24.ru.