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Чемпионат Италии. Серия А

Юмтити ведёт переговоры с клубом Серии А

09 Июля 2023 • 20:52 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Центральный защитник Самуэль Юмтити может перебраться в итальянскую «Монцу».

Француз находится в статусе свободного агента с 1 июля после расторжения контракта с «Барселоной». Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, в настоящий момент 29-летний футболист ведёт переговоры с «Монцей». Клуб Серии А решительно настроен переменить центрбека в свои ряды, однако сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали сделки.

Самуэль Юмтити принадлежал «Барселоне» с 2016 года, отыграв в общей сложности 133 матча за каталонский коллектив во всех турнирах. В прошедшей кампании игрок на правах аренды выступал за «Лечче», в чьих цветах появился на поле 25 раз.

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Барселона Монца Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
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