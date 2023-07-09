Юмтити ведёт переговоры с клубом Серии А

Центральный защитник Самуэль Юмтити может перебраться в итальянскую «Монцу».

Француз находится в статусе свободного агента с 1 июля после расторжения контракта с «Барселоной». Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, в настоящий момент 29-летний футболист ведёт переговоры с «Монцей». Клуб Серии А решительно настроен переменить центрбека в свои ряды, однако сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали сделки.

Самуэль Юмтити принадлежал «Барселоне» с 2016 года, отыграв в общей сложности 133 матча за каталонский коллектив во всех турнирах. В прошедшей кампании игрок на правах аренды выступал за «Лечче», в чьих цветах появился на поле 25 раз.