«Ювентус» могут исключить из еврокубков на год, а то и на два

Плохие новости для поклонников туринского «Ювентуса» - УЕФА рассматривает возможность исключения клуба из еврокубков на сезон, а то и на два. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это станет следствием скандала, стоившего туринцам десяти очков в Серии А в минувшем сезоне. Итальянское наказание «Ювентус» уже отбыл, хотя еще имеет возможность опротестовать его в апелляционном порядке, н теперь предстоит и вторая часть «марлезонского балета».

Напомним, что в последний раз туринский клуб побеждал в европейском турнире в далеком 1996 году, тогда это были ЛЧ и Суперкубок УЕФА.