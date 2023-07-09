Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Corriere della Sera, туринский клуб больше не рассчитывает на своего 36-летнего футболиста. Главная причина потенциального расставания — большой оклад игрока.

По сведениям источника, в услугах Бонуччи заинтересована «Сампдория». Сейчас «моряки» активно ищут футболистов, которые могли бы усилить клуб, чтобы выполнить поставленную задачу по возвращению в Серию А.

Ранее сообщалось, что Бонуччи хочет остаться в «Ювентусе», поэтому отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Контракт итальянца с туринской командой рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бонуччи в 1,5 млн евро.