Марокканский форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири может стать футболистом «Ювентуса».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что туринский клуб пристально следит за 26-летним футболистом. По данным источника, «Ювентус» будет готов подписать Эн-Несири, если нынешний нападающий команды Душан Влахович покинет клуб. Помимо этого, «старая синьора» считает, что из-за финансовых проблем у «Севильи» им удастся заполучить игрока по приемлемой цене.

В сезоне-2022/23 Эн-Несири забил 18 голов и отдал два результативных паса в 48 матчах с учетом всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 млн евро.