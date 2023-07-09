Липпи верит в Пирло

Знаменитый итальянский специалист Марчелло Липпи верит в успех Андреа Пирло, который возглавил «Сампдорию» и будет пытаться вернуть генуэзский клуб в высший свет итальянского футбола.

- Понятно, что это непростая задача, будут взлеты, будут и падения. Но Пирло - интеллигентный, чувствительный, творческий человек. Уверен, что у него все получится, он построит хорошую команду и быстро решит проблему возвращения в Серию А, - цитирует слова Марчелло Липпи итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется двадцатого августа.