​«Ювентус» заинтересовался услугами Лукаку

В итальянском чемпионате появился еще один претендент на услуги бельгийского нападающего Ромелу Лукаку - это туринский «Ювентус», который хотел бы огорчить миланский «Интер», сообщает The Athletic. Бельгиец вернулся в «Челси», но не входит в планы Маурисио Почеттино, нового наставника лондонского клуба.

Однако отдавать его «за здорово живешь» лондонцы не хотят, и «Ювентус» раздумывает, потратить ли ему 45 миллионов евро, которые хотел бы выручить за Лукаку «Челси». При этом сам Ромелу Лукаку ранее заявлял, что в Италии не будет играть ни за какой другой клуб, кроме миланского «Интера».