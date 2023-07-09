Скончался Луис Суарес Мирамонтес - обладатель «Золотого мяча» 1960 года

Скорбная весть из Испании - в возрасте 88 лет скоропостижно скончался Луис Суарес Мирамонтес, который ушел в мир иной из-за болезни. В прошлом великий испанский футболист выступал за такие клубы, как «Барселона» и «Интер», причем в составе каталонского суперклуба он стал обладателем «Золотого мяча» в 1960 году, а в миланском клубе он стал первым испанским футболистом в итальянском чемпионате.

Также в «Интере» Луис Суарес Мирамонтес выиграл три чемпионских титула в Серии А, два Кубка чемпионов и два Межконтинентальных кубка. Оба клуба выразили скорбь в социальных сетях в связи со случившимся.