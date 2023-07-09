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Чемпионат Италии. Серия А

Лотито: «Конечно, «Лацио» может выиграть Скудетто»

09 Июля 2023 • 17:17 Комментировать

 - он верит в то, что в предстоящем сезоне римляне могут стать чемпионом Италии.

- Скудетто возможен, история показывает, что надеяться можно на все. Помните, как «Лестер» выиграл АПЛ? Когда команда сражается по принципу «все за одного», то все возможно. Побеждает симбиоз амбиций и гармонии, а у нас он есть, - цитирует слова Лотито итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом сезоне «Лацио» занял второе место в Серии А, в последний раз команда становилась чемпионом Италии в 2000 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито
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