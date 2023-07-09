Сёмин объяснил, почему Алексей Миранчук не повторил путь Кварацхелии в Серии А

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Серии А.

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Почему не получилось так же ярко заиграть, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Прошедший сезон 27-летний Миранчук провел в аренде в «Торино». За туринский клуб он сыграл в 31 матче с учетом Серии А и Кубка Италии, забил четыре гола и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор хавбека с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.