Три топ-клуба Серии А хотят подписать Арнаутовича

Форвард Марко Арнаутович, правами на которого владеет «Болонья», может перебраться в один из топ-клубов итальянской Серии А. Как информирует Football-Italia, в услугах австрийца заинтересованы туринский «Ювентус», «Милан» и «Рома».

34-летний нападающий выступает за «Болонью» с августа 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Арнаутович принял участие в 21 поединке, записав на свой счет десять забитых мячей (три – с пенальти).