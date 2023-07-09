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Чемпионат Италии. Серия А

Три топ-клуба Серии А хотят подписать Арнаутовича

09 Июля 2023 • 11:53 Комментировать

Форвард Марко Арнаутович, правами на которого владеет «Болонья», может перебраться в один из топ-клубов итальянской Серии А. Как информирует Football-Italia, в услугах австрийца заинтересованы туринский «Ювентус», «Милан» и «Рома».

34-летний нападающий выступает за «Болонью» с августа 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Арнаутович принял участие в 21 поединке, записав на свой счет десять забитых мячей (три – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Милан Ювентус Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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