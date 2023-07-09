Игрок «Милана» Мессиас может перейти в «Торино»

Полузащитник «Милана» Жуниор Мессиас может продолжить карьеру в «Торино». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в настоящий момент туринский клуб ведёт переговоры с «Миланом» о переходе 32-летнего вингера. Отмечается, что о сделке будет объявлено уже в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Мессиас провёл за «Милан» 36 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 4,5 миллиона евро.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» занял четвёртое место в турнирной таблице, опередив 10-й «Торино» на 17 очков.