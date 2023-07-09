Гаттузо не хочет в Саудовскую Аравию

Мы уже сообщали о том, что итальянский специалист Дженнаро Гаттузо получил предложение поработать в Саудовской Аравии, но он, похоже, не готов сделать такой шаг. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Гаттузо отклонил даже не одно, а несколько предложений из саудовской лиги, а убедить поработать его в Саудоской Аравии пытался даже премьер-министр страны.

Напрасно - упрямый Гаттузо сказал всем «нет» и дал понять, что хочет работать у себя на родине - в Италии. Напомним, что последним его клубом была испанская «Валенсия», но Гаттузо проработал с ней лишь несколько месяцев.