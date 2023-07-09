Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо не хочет в Саудовскую Аравию

09 Июля 2023 • 00:01 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что итальянский специалист Дженнаро Гаттузо получил предложение поработать в Саудовской Аравии, но он, похоже, не готов сделать такой шаг. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Гаттузо отклонил даже не одно, а несколько предложений из саудовской лиги, а убедить поработать его в Саудоской Аравии пытался даже премьер-министр страны.

Напрасно - упрямый  Гаттузо сказал всем «нет» и дал понять, что хочет работать у себя на родине - в Италии. Напомним, что последним его клубом была испанская «Валенсия», но Гаттузо проработал с ней лишь несколько месяцев. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженнаро Гаттузо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
00:01 · Италия. Серия А
Гаттузо не хочет в Саудовскую Аравию
08 Июля
23:20 · Италия. Серия А
«Рома» возобновила сотрудничество с Adidas, представив новые футболки
21:56 · Италия. Серия Б
Сын Манчини станет спортивным директором «Сампдории»
21:30 · Италия. Серия А
Дибала не горит желанием перебираться в «Челси»
21:11 · Италия. Серия Б
Квальярелла трогательно попрощался с тифози «Сампдории»
20:57 · Италия. Серия А
Сакки: «Милан» может выехать только на идеях»
20:47 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Кварацхелия ещё будет прибавлять»
17:49 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» завершает трансфер Кима Мин Джэ
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек изучает варианты, контактов с «Ромой» нет
15:37 · Англия. Чемпионшип
​«Рома» продлила аренду Диего Льоренте
15:18 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ещё не решили, что делать с Зоммером
14:40 · Италия. Серия А
​«Интер» объявил о продлении контракта с де Вреем официально
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» требует за Лукаку 45 миллионов евро, помимо «Интера» заинтересованы ещё два клуба
14:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить «Лацио» Луку Пеллегрини и 20 миллионов евро за Милинковича-Савича
13:48 · Италия. Серия А
Облак может перейти в клуб Серии А 1
Все новости
Рекомендуем