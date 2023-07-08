«Рома» возобновила сотрудничество с Adidas, представив новые футболки

«Рома» представила футболки к новому сезону, команда возобновила сотрудничество с компанией Adidas, что стало историческим событием - в последний раз футболки Adidas игроки «Ромы» носили в сезоне 1992/1993, дебютном для Франческо Тотти, к слову.

И потому новые футболки, вернее, их дизайн, вдохновлены теми, что были тогда, в сезоне 1992/1993 - «взгляд в будущее через ретро-призму», как изящно пояснила пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется двадцатого августа. В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в далеком 2001 году.