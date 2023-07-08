Дибала не горит желанием перебираться в «Челси»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала не спешит стать игроком «Челси», несмотря на предложение от лондонского клуба. Дибала хотел бы остаться в своем нынешнем коллективе, то есть в итальянской «Роме», за которую он выступает с прошлого года.

«Волки» также готовы продлить контракт Дибалы и устранить в его соглашении опцию, которая позволила бы иностранным клубам выкупить его за скромные 12 миллионов евро - именно в этом и заключался план «Челси», утверждает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Заодно Дибале поднимут зарплату - с нынешних 4,2 миллионов евро за сезон до шести, что примерно равняется зарплате Рафаэла Леау в «Милане».