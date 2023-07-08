Сакки: «Милан» может выехать только на идеях»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки поделился своим мнением по поводу перспектив «россонери» в предстоящем сезоне, он считает, что клуб не сможет тягаться с более богатыми соперниками, и потому ему надо искать свой путь. А он лежит лишь через нестандартные идеи, считает один из самых успешных наставников в истории «Милана».

- «Милану» для успеха нужны нестандартные идеи, это единственный путь выиграть без больших затрат. Это удалось в прошлом году, но и «Наполи» в минувшем сезоне выиграл благодаря идеям. Они могут компенсировать недостаток финансирования, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.