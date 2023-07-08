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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: «Кварацхелия ещё будет прибавлять»

08 Июля 2023 • 20:47 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча», Фабио Каннаваро, верит в потенциал грузинского нападающего Хвичи Кварцхелии - он считает, что тот показал в свой первый сезон в «Наполи» далеко не все, хотя даже этого хватило для того, чтобы клуб стал чемпионом страны.

- У него есть еще куда улучшать, он умен. Первую половину прошлого чемпионата он провел исключительно хорошо, потом было сложнее, потому что соперники смекнули, что к чему, и начали опекать его, - считает Каннаваро, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется двадцатого августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Наполи Хвича Кварацхелия
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