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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» объявил о продлении контракта с де Вреем официально

08 Июля 2023 • 14:40 Комментировать

Защитник Стефан де Врей продлил контракт с «Интером». Об этом сообщается на страницах официального сайта миланского клуба. Новое трудовое соглашение 31-летнего нидерландца рассчитано до конца сезона 2024/2025.

В «Интер» де Врей провёл уже пять сезонов после трансфера из «Лацио». В 203 официальных матчах за «нерадзурри» защитник записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 «Интер» занял третье место в Серии А. При этом команда Симоне Индзаги выиграла Кубок Италии и дошла до финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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