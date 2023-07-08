Защитник Стефан де Врей продлил контракт с «Интером». Об этом сообщается на страницах официального сайта миланского клуба. Новое трудовое соглашение 31-летнего нидерландца рассчитано до конца сезона 2024/2025.

В «Интер» де Врей провёл уже пять сезонов после трансфера из «Лацио». В 203 официальных матчах за «нерадзурри» защитник записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 «Интер» занял третье место в Серии А. При этом команда Симоне Индзаги выиграла Кубок Италии и дошла до финала Лиги чемпионов.