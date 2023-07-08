«Ювентус» готов предложить «Лацио» Луку Пеллегрини и 20 миллионов евро за Милинковича-Савича

Туринский «Ювентус» готов предложить «Лацио» своего футболиста и деньги за полузащитника Сергея Милинковича-Савича, у которого через год истекает контракт. По информации от журналиста Альфредо Педуллы, «старая синьора» предлагает «бьянкочелести» 20 миллионов евро и своего защитника Луку Пеллегрини.

Напомним, Пеллегрини провёл за «Лацио» вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Итальянец успел провести за команду всего 7 матчей в чемпионате. Сообщается, что «Лацио» пока не дал ответ на предложение. Финальное слово будет за президентом римлян Клаудио Лотито.

Милинкович-Савич ранее выразил готовность перебраться в «Ювентус».