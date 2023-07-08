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Чемпионат Италии. Серия А

Облак может перейти в клуб Серии А

08 Июля 2023 • 13:48 Комментировать (1)

Словенский голкипер Ян Облак может покинуть мадридский «Атлетико» этим летом, об этом сообщает Todofichajes. Среди вариантов продолжения карьеры вратаря называется миланский «Интер».

«Нерадзурри» могут пригласить Облака на место Андре Онана, которого вскоре должен подписать «Манчестер Юнайтед». Трансфер словенца может обойтись итальянскому топ-клубу в 50-70 миллионов евро. Контракт Яна с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Облак выступает за «матрасников» с лета 2014 года. В завершившемся сезоне чемпионата Испании 30-летний голкипер провел 28 поединков, в которых пропустил 20 мячей. В 13 играх он сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Ян Облак трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
08 Июля 2023 в 14:07
Чего?????? Продать кипера за 50 и купить за 70?
У нас денег нет даже на Лукаку......
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