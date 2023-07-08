«Ювентус» и «Лацио» назначили переговоры по Милинковичу-Савичу

Туринский «Ювентус» в ближайшее время проведёт очередные переговоры с римским «Лацио» по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает итальянское издание Il Corriere dello Sport.

По информации от источника, «Ювентус» хочет провернуть сделку, снизив запрашиваемый ценник за счёт перехода одного из своих игроков в обратном направлении. Тем не менее, «Лацио» пока интересуют только деньги. Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич, у которого остаётся год по контракту, обойдётся покупателям в 40 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ювентус» уже предложил вместо Милинковича-Савича двух своих игроков, но это предложение наверняка будет отвергнуто.