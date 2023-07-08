Агент ответил на вопрос о будущем Алексея Миранчука

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался касательно будущего своего клиента.

«У меня нет новостей по будущему Алексея. Когда будут новости? Сложно сказать, я не могу назвать точную дату. Работу ведём терпеливо», - рассказал представитель футболиста в интервью изданию Metaratings.ru.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.