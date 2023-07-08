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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Интера» перешёл в «Сассуоло» официально

08 Июля 2023 • 08:55 Комментировать

22-летний итальянский нападающий Самуэле Мулаттьери покинул миланский «Интер» и перебрался в «Сассуоло», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок контракта между сторонами не разглашается.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость сделки по переходу Мулаттьери составила шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Фрозиноне». Самуэле принял участие в 29 поединках второго дивизиона Италии, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и четыре голевые передачи.

В минувшем розыгрыше Серии А «Сассуоло» занял 13-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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