22-летний итальянский нападающий Самуэле Мулаттьери покинул миланский «Интер» и перебрался в «Сассуоло», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок контракта между сторонами не разглашается.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость сделки по переходу Мулаттьери составила шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Фрозиноне». Самуэле принял участие в 29 поединках второго дивизиона Италии, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и четыре голевые передачи.

В минувшем розыгрыше Серии А «Сассуоло» занял 13-е место в таблице.