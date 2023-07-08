«Интер» договорился с вратарём сборной Украины

Голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин близок к переезду в итальянский чемпионат. Согласно данным журналистов Football-Italia, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

По сведениям источника, стороны провели переговоры и согласовали условия личного трудового договора. Миланский гранд готов подписать с Анатолием пятилетнее трудовое соглашение с окладом в размере 1,8 миллиона евро.

Трубин связан контрактными обязательствами с «Шахтёром» до лета следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 22 миллиона евро.