В «Интере» объяснили, почему не купили Хвичу

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио поведал о том, почему «нерадзурри» не подписали грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, ныне выступающего за «Наполи».

«Мы знали об этом парне, но не купили его, потому что играем по схеме 3-5-2», - передает слова функционера инсайдер Паскаль Гуаррогу.

Хвича присоединился к неаполитанскому клубу летом прошлого года. В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 33 поединках за «Наполи», записав на свой счет 12 забитых мячей и 13 результативных передач. В настоящий момент трансферная стоимость полузащитника оценивается в 85 миллионов евро.