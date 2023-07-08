Сакки: «Интеру» нужно поработать над игровым планом»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки похвалил «Интер» за приобретение Давиде Фраттези, однако он в то же время считает, что клубу необходимо уделить внимание некоторым тактическим аспектам.

- «Интер» сделал отличное приобретение в лице Фраттези, это очень перспективный игрок. Однако «Интер» должен что-то менять в игровом плане, особенно когда речь идет о матчах в европейских турнирах, - цитирует Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в минувшем сезоне «Интер» добрался до финала Лиги чемпионов. В чемпионате Серии А клуб занял третье место.