Новеллино: «Милан» всё равно остаётся одним из главных претендентов на титул»

Бывший футболист итальянского «Милана» Вальтер Новеллино считает, что даже при всех изменениях с начала лета, как увольнение Паоло Мальдини и уход Сандро Тонали, «Милан» все равно остается одним из претендентов на чемпионский титул.

- Мне любопытно посмотреть на «Милан» без Мальдини и Массары. Это будет богатый на события сезон. Но даже без Тонали я вижу «Милан» одним из главных претендентов на чемпионский титул. За те деньги, которые были выручены, его стоило продать, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется двадцатого августа.