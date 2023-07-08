Каннаваро верит в то, что «Наполи» снова может стать чемпионом

Несмотря на то, что приведший «Наполи» к чемпионскому титулу Лучано Спаллетти покинул клуб, бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро уверен в том, что «Наполи» снова может стать чемпионом, однако назвал также и его самого опасного конкурента.

- «Наполи» предыдущего сезона стал настоящей машиной, много сильнее всех остальных. Клуб может повторить успех, но внимание «Интеру», их состав сейчас - лучший. У «Интера» равные шансы с «Наполи», - считает Каннаваро, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется двадцатого августа.