Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стротман продлил контракт с «Дженоа» ещё на год официально

08 Июля 2023 • 03:49 Комментировать

Еще в мае нидерландский футболист Кевин Стротман объявил о том, что намерен остаться в «Дженоа», несмотря на другие предложения - в частности, из «Фейеноорда», а также даже от бразильских клубов. В пятницу стало известно об официальном продлении контракта сроком еще на год - до июня 2024 года. Об этом общественность проинформировала пресс-служба «Дженоа», который, напомним, успешно вернулся в Серию А после годичного отсутствия.

33-летний Кевин Стротман провел в Италии большую часть своей карьеры, помимо «Дженоа», он выступал также за островитян из «Кальяри» и столичную «Рому». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Кевин Стротман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
04:32 · Италия. Серия А
Сакки: «Интеру» нужно поработать над игровым планом»
04:14 · Италия. Серия А
Новеллино: «Милан» всё равно остаётся одним из главных претендентов на титул»
04:03 · Италия. Серия А
Каннаваро верит в то, что «Наполи» снова может стать чемпионом
03:49 · Италия. Серия А
Стротман продлил контракт с «Дженоа» ещё на год официально
02:32 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет усилить защиту игроком из Бундеслиги
02:10 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» отклонила первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Хёйлунну
01:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен закрыть сделку по Лукаку на следующей неделе
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет 35 млн евро за Лапорта, интерес проявляют два клуба слухи
01:17 · Англия. Премьер-лига
Льорис – не приоритетный вариант для «Интера»
00:57 · Италия. Серия А
«Лацио» назвал «Ювентусу» ценник Милинковича-Савича
00:36 · Россия. Премьер-лига
Боккетти может возглавить клуб Серии Б
07 Июля
23:36 · Италия. Серия А
Пападопуло: «Милинкович-Савич ещё никуда не ушёл»
23:31 · Италия. Серия А
Джунтоли обозначил двух звёзд Серии А в качестве главных целей «Ювентуса» 1 слухи
23:22 · Италия. Серия А
Бывший тренер «Лацио»: «У Сарри есть всё, чтобы взять титул»
22:55 · Италия. Серия Б
«Сампдория» объявила о расставании с Квальяреллой официально
Все новости
Рекомендуем