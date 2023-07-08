Еще в мае нидерландский футболист Кевин Стротман объявил о том, что намерен остаться в «Дженоа», несмотря на другие предложения - в частности, из «Фейеноорда», а также даже от бразильских клубов. В пятницу стало известно об официальном продлении контракта сроком еще на год - до июня 2024 года. Об этом общественность проинформировала пресс-служба «Дженоа», который, напомним, успешно вернулся в Серию А после годичного отсутствия.

33-летний Кевин Стротман провел в Италии большую часть своей карьеры, помимо «Дженоа», он выступал также за островитян из «Кальяри» и столичную «Рому».