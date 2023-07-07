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Чемпионат Италии. Серия А

Пападопуло: «Милинкович-Савич ещё никуда не ушёл»

07 Июля 2023 • 23:36 Комментировать

Бывший наставник «Лацио» Джузеппе Пападопуло, работавший в римским клубом в сезоне 2004/2005, считает преждевременными разговоры о том, как будет выступать римский клуб без Сергея Милинковича-Савича. Сербский полузащитник интересен слишком многим, чтобы оставаться с Риме, где он выступает с 2015 года, но Пападопуло напомнил - Сергея каждое лето слухи куда-то отправляют, а он все остается в «Лацио».

- Прежде всего, он еще никуда не ушел, потому рассуждать, каким будет без него «Лацио», преждевременно. Каждый год его куда-то отправляют, а он остается, - цитирует слова Пападопуло итальянское новостное агентство ITASportPress.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Джузеппе Пападопуло Сергей Милинкович-Савич
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