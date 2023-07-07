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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший тренер «Лацио»: «У Сарри есть всё, чтобы взять титул»

07 Июля 2023 • 23:22 Комментировать

Бывший наставник римского «Лацио» Джузеппе Пападопуло, тренировавший клуб в сезоне 2004/2005, поделился своим мнением по поводу перспектив «орлят» в предстоящем сезоне. Он считает, что Маурицио Сарри вполне может привести клуб к чемпионскому титулу по примеру Лучано Спаллетти, неожиданно сделавшего чемпионом Италии «Наполи». Пападопуло напомнил, что «Лацио» финишировал вторым вслед за «Наполи».

- По мне, у Сарри есть все, чтобы выиграть титул. Ведь в минувшем сезоне он уже выдал великолепную работу, команда финишировала второй, - цитирует слова Пападопуло итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Лацио» становился чемпионом в 2000 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Джузеппе Пападопуло Маурицио Сарри
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