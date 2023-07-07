Фраттези назвал своего кумира из числа бывших игроков «Интера»

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези пообщался с журналистами после перехода из «Сассуоло».

Миланский гранд арендовал 23-летнего футболиста сборной Италии с обязательством последующего выкупа. Трансфер был подтверждён официально в четверг.

«Мой кумир? Жулио Сезар [бывший голкипер «Интера»]. Помню, как в детстве я был одержим вратарями», – приводит журналист Альфредо Педулла слова новичка «нерадзурри».

Жилио Сезар выступал за «Интер» в 2005 по 2012 год. В сезоне-2009/10 бразильский страж ворот помог команде, на тот момент возглавляемой Жозе Моуринью, добиться триумфа в Лиге чемпионов.