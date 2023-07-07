«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Амрабатом

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат интересен «Аль-Ахли».

После успешного для сборной Марокко чемпионата мира хавбек регулярно фигурирует в слухах о переходе в различные европейские топ-клубы, однако в борьбе за него также участвуют представители Саудовской Аравии. По информации журналиста Санти Ауны, «Аль-Ахли» уже провёл несколько встреч с окружением 26-летнего игрока. Сам марокканец предпочитает остаться в Европе и уже имеет устное соглашение с мадридским «Атлетико».

Интерес к Софьяну Амрабату также приписывается «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.