29-летний бывший полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини – игрок клуба Серии А – «Монцы». Об этом сообщает пресс-служба «бело-красных».

Приход в новую команду Гальярдини осуществил в качестве свободного агента – всё из-за того, что несколькими днями ранее он покинул стан «нерадзурри» после нескольких лет в команде.

Контракт итальянца с новым клубом рассчитан на один сезон, но стороны при соблюдении ряда условий могут его пролонгировать. Напомним, что «Монца» в минувшем сезоне в рамках Серии А финишировала на 11-м месте в турнирной таблице.

Гальярдини покинул «Интер»