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Чемпионат Италии. Серия А

Гальярдини стал игроком «Монцы» официально

07 Июля 2023 • 20:34 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

29-летний бывший полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини – игрок клуба Серии А – «Монцы». Об этом сообщает пресс-служба «бело-красных».

Приход в новую команду Гальярдини осуществил в качестве свободного агента – всё из-за того, что несколькими днями ранее он покинул стан «нерадзурри» после нескольких лет в команде.

Контракт итальянца с новым клубом рассчитан на один сезон, но стороны при соблюдении ряда условий могут его пролонгировать. Напомним, что «Монца» в минувшем сезоне в рамках Серии А финишировала на 11-м месте в турнирной таблице.

Гальярдини покинул «Интер»

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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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