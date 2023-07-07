«Барселона» приближается к подписанию Ромеу, но не отказывается от Амрабата

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу в скором времени может вернуться в «Барселону».

Воспитанник академии «сине-гранатовых» рассматривается наставником Хави Эрнандесом как вариант замены ушедшему Серхио Бускетсу. Как информирует журналист Габриэль Санс, 31-летний Ромеу становится всё ближе к переходу в «Барселону», при этом в клубе не отказываются от кандидатуры Софьяна Амрабата из «Фиорентины», об интересе к которому было известно ещё зимой.

Трансферная стоимость Ориоля Ромеу оценивается экспертами портала Transfermarkt в 5 млн евро, в то время как Софьян Амрабат стоит значительно больше – 30 млн.