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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» приближается к подписанию Ромеу, но не отказывается от Амрабата

07 Июля 2023 • 20:34 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
13.08 18:30

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу в скором времени может вернуться в «Барселону».

Воспитанник академии «сине-гранатовых» рассматривается наставником Хави Эрнандесом как вариант замены ушедшему Серхио Бускетсу. Как информирует журналист Габриэль Санс, 31-летний Ромеу становится всё ближе к переходу в «Барселону», при этом в клубе не отказываются от кандидатуры Софьяна Амрабата из «Фиорентины», об интересе к которому было известно ещё зимой.

Трансферная стоимость Ориоля Ромеу оценивается экспертами портала Transfermarkt в 5 млн евро, в то время как Софьян Амрабат стоит значительно больше – 30 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Жирона Ориоль Ромеу Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ЖИРОНА
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