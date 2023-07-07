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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» подписал полузащитника «Милана» официально

07 Июля 2023 • 18:39 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
20.08 19:00

Итальянский клуб «Фрозиноне» официально сообщил о подписании контракта с центральным полузащитником, воспитанником академии «Милана» Марко Брешианини.

Брешианини 23 года, его основное амплуа – центральный полузащитник. Также он может сыграть и в опорной зоне, и в центре обороны. Transfermarkt оценивает хавбека в 900 тыс. евро.

Минувший сезон молодой игрок провёл в «Козенце» - клубе итальянской Серии Б, в позапрошлом сезоне выступал в составе «Монцы».

«Фрозиноне» по итогам сезона минувшего в Серии Б выиграл лигу и сыграет в Серии А в сезоне-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фрозиноне Марко Брешианини трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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