Итальянский клуб «Фрозиноне» официально сообщил о подписании контракта с центральным полузащитником, воспитанником академии «Милана» Марко Брешианини.

Брешианини 23 года, его основное амплуа – центральный полузащитник. Также он может сыграть и в опорной зоне, и в центре обороны. Transfermarkt оценивает хавбека в 900 тыс. евро.

Минувший сезон молодой игрок провёл в «Козенце» - клубе итальянской Серии Б, в позапрошлом сезоне выступал в составе «Монцы».

«Фрозиноне» по итогам сезона минувшего в Серии Б выиграл лигу и сыграет в Серии А в сезоне-2023/24.