Гамбийский полузащитник «Ромы» Эбрима Дарбо продолжит карьеру в клубе чемпионата Австрии – ЛАСК. О завершённой сделке между командами сообщает пресс-служба австрийской команды.

Дарбо 22 года, его основное амплуа – опорный полузащитник, однако иногда он может смещаться и выше, ближе к атаке. Контракт молодого игрока с «Ромой» рассчитан ещё на три сезона, срок аренды в Австрию – один сезон. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает гамбийца в 1,8 млн евро.

В минувшем сезоне футболист ни разу так и не сыграл за основную команду «волков».

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