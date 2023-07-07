​Джунтоли сменил «Наполи» на «Ювентус»

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о приходе в клуб Кристиано Джунтоли. Ранее этот специалист занимал пост спортивного директора «Наполи».

«Удачи, Кристиано, и добро пожаловать в «Ювентус», - говорится в пресс-релизе туринского клуба.

В «Наполи» Кристиано Джунтоли работал с 2015 года. За этот период клуб сделал ряд качественных трансферов. Прогресс позволил «Наполи» стать чемпионом Италии в сезоне 2022/2023. Неаполитанцы выиграли чемпионский титул впервые с 1990 года.

Напомним, что «Ювентус» в последнем чемпионате Италии занял седьмое место.