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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Погба обсудила будущее игрока

07 Июля 2023 • 14:14 Комментировать

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба, в четверг была в Турине. Она обсуждала будущее 30-летнего французского футболиста, о чём рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Так, например, Пимента поговорила с Погба о вариантах с переездом в Саудовскую Аравию. При этом футболист настроен остаться в Турине, хотя «старая синьора» охотно бы рассмотрела трансфер Поля.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» год назад. Из-за травм в сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за команду только 10 матчей. В них француз отметился одним результативным пасом на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Рафаэла Пимента трансферы футбола - лето 2023
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