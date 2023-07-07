​Агент Погба обсудила будущее игрока

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба, в четверг была в Турине. Она обсуждала будущее 30-летнего французского футболиста, о чём рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Так, например, Пимента поговорила с Погба о вариантах с переездом в Саудовскую Аравию. При этом футболист настроен остаться в Турине, хотя «старая синьора» охотно бы рассмотрела трансфер Поля.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» год назад. Из-за травм в сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за команду только 10 матчей. В них француз отметился одним результативным пасом на партнёра.