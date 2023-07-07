«Ювентус» близок к покупке звезды Серии А

Лидер средней линии римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к трансферу в другой итальянский клуб. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, новым местом работы сербского игрока станет туринский «Ювентус».

Журналист утверждает, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Трансферный ценник 28-летнего хавбека составляет 50 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Лацио» до середины следующего года.

В прошедшем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 36 матчей, забил девять мячей и сделал восемь результативных передач. Сергей играет за «Лацио» с 2015 года.