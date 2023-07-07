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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» близок к покупке звезды Серии А

07 Июля 2023 • 13:16 Комментировать

Лидер средней линии римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к трансферу в другой итальянский клуб. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, новым местом работы сербского игрока станет туринский «Ювентус».

Журналист утверждает, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Трансферный ценник 28-летнего хавбека составляет 50 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Лацио» до середины следующего года.

В прошедшем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 36 матчей, забил девять мячей и сделал восемь результативных передач. Сергей играет за «Лацио» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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