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Чемпионат Италии. Серия А

40-летний экс-вратарь «Лацио» нашёл новую работу на Мальте

07 Июля 2023 • 03:25 Комментировать

Мальта является достаточно популярным направлением для вышедших в тираж итальянскизх звезд футбола, и очередным доказательством тому служит контракт Федерико Маркетти, бывшего голкипера «Лацио». Он будет выступать в составе «Хамрун Спартанс» - клуба, который тренирует Лучано Дзаури, его бывший одноклубник по «Лацио» в период с 2011 по 2013 год.

И уже через несколько дней Маркетти сможет помочь своему клубу делом, «Хамруну» предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов против израильского «Маккаби». Также в карьере Маркетти были такие клубы, как сардинский «Кальяри» и генуэзский «Дженоа». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фредерико Маркетти Федерико Маркетти чемпионат Мальты Хамрун Хамрун Спартанс
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