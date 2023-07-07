40-летний экс-вратарь «Лацио» нашёл новую работу на Мальте

Мальта является достаточно популярным направлением для вышедших в тираж итальянскизх звезд футбола, и очередным доказательством тому служит контракт Федерико Маркетти, бывшего голкипера «Лацио». Он будет выступать в составе «Хамрун Спартанс» - клуба, который тренирует Лучано Дзаури, его бывший одноклубник по «Лацио» в период с 2011 по 2013 год.

И уже через несколько дней Маркетти сможет помочь своему клубу делом, «Хамруну» предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов против израильского «Маккаби». Также в карьере Маркетти были такие клубы, как сардинский «Кальяри» и генуэзский «Дженоа».