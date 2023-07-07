«Монца» и «Милан» учредили трофей в честь Берлускони

Итальянские футбольные клубы «Монца» и «Милан» теперь каждый год будут разыгрывать трофей в честь бывшего владельца клубов Сильвио Берлускони. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Ближайший товарищеский матч между командами состоится 8 августа. Розыгрыш трофея будет проводиться поочерёдно на «Сан-Сиро» и на арене «Монцы» «Бриантео». В 2023 году памятная игра состоится именно на арене «бело-красных».

Напомним, что Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2017 годы. В 2018 году он приобрёл «Монцу» - теперь это клуб Серии А.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.