Лука Ромеро: «Переход в «Милан» – сбывшаяся мечта»

Вингер Лука Ромеро прокомментировал свой переход в «Милан».

В четверг «россонери» официально объявили о подписании 18-летнего аргентинца. Экс-игрок «Лацио» достался клубу в качестве свободного агента, заключив контракт до 2027 года.

«Переход в «Милан» – сбывшаяся мечта. Это великий клуб с невероятной историей. Я всегда хотел играть на «Сан-Сиро».

Каковы мои цели? Самое главное для футболиста – играть. Я приехал сюда, чтобы стать лучше и учиться у игроков высочайшего уровня.

Я бы предпочёл играть под нападающим, как это в прошлом сезоне делал Браим Диас, но мне также удобно и на флангах атаки», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Ромеро.