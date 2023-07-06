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Чемпионат Италии. Серия А

Фраттези рассказал, почему решил перейти в «Интер»

06 Июля 2023 • 22:53 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Новичок «Интера» Давиде Фраттези прокомментировал решение пополнить ряды команды.

23-летний игрок перебрался в стан «нерадзурри» из «Сассуоло» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

«Достаточно обернуться, чтобы понять, насколько это великий клуб, – заявил Фраттези, давая интервью в трофейном зале «Интера». – Всё началось полтора года назад, когда я играл против «Интера» на «Сан-Сиро». В тот день меня поразили болельщики и стадион. Мне не пришлось раздумывать, когда я получил предложение перейти сюда. Я хочу помочь «Интеру» продолжать добиваться побед», – цитирует Football Italia полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Давиде Фраттези
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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