Полузащитник Давиде Фраттези сменил «Сассуоло» на «Интер».

О переходе 23-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба «нерадзурри». Известно, что хавбек сборной Италии проведёт предстоящий сезон в «Интере» на правах аренды, после чего будет выкуплен миланским клубом – таково обязательное условие сделки. Предполагаемая сумма будущего трансфера – 25 млн евро.

Давиде Фраттези принадлежал «Сассуоло» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Серии А он отыграл за команду 36 матчей, записав себе в актив семь забитых мячей. Цвета сборной Италии игрок представлял пять раз с момента дебюта в июне прошлого года.