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Милинковичу-Савичу предлагают 20 миллионов евро в год в Саудовской Аравии

06 Июля 2023 • 10:02 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Николо Скиры, один из местных клубов предлагает сербу зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

Тем не менее, источник даёт понять, что Милинкович-Савич в данный момент не склоняется к переезду в Саудовскую Аравию. 28-летний футболист пока хотел бы остаться в Европе.

У Милинковича-Савича остался год по контракту с «Лацио», но футболист хочет уйти на повышение в ближайшее время. Игроком интересовался туринский «Ювентус», но никаких предложений «старая синьора» пока не делала.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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