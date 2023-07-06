Милинковичу-Савичу предлагают 20 миллионов евро в год в Саудовской Аравии

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Николо Скиры, один из местных клубов предлагает сербу зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

Тем не менее, источник даёт понять, что Милинкович-Савич в данный момент не склоняется к переезду в Саудовскую Аравию. 28-летний футболист пока хотел бы остаться в Европе.

У Милинковича-Савича остался год по контракту с «Лацио», но футболист хочет уйти на повышение в ближайшее время. Игроком интересовался туринский «Ювентус», но никаких предложений «старая синьора» пока не делала.