«Ювентус» продаст игрока, чтобы потратить деньги на Милинковича-Савича

Туринский «Ювентус» рассчитывает продать полузащитника Дениса Закарию в лондонский «Вест Хэм», рапортует посредством своего сайта инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Старая синьора» хочет выручит с продажи швейцарца 25 миллионов евро, в то время как «молотобойцы» рассчитывают приобрести игрока за 18 миллионов. Источник отмечает, что вырученные деньги туринский гранд хочет вложить в сделку по хавбеку римского «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.

Закария в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Челси». Он принял участие в 11 матчах и забил один гол. Контракт швейцарца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.