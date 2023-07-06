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«Ювентус» продаст игрока, чтобы потратить деньги на Милинковича-Савича

06 Июля 2023 • 09:01 Комментировать

Туринский «Ювентус» рассчитывает продать полузащитника Дениса Закарию в лондонский «Вест Хэм», рапортует посредством своего сайта инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Старая синьора» хочет выручит с продажи швейцарца 25 миллионов евро, в то время как «молотобойцы» рассчитывают приобрести игрока за 18 миллионов. Источник отмечает, что вырученные деньги туринский гранд хочет вложить в сделку по хавбеку римского «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.

Закария в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Челси». Он принял участие в 11 матчах и забил один гол. Контракт швейцарца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сергей Милинкович-Савич Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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