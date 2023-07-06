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Чемпионат Италии. Серия А

Известный итальянский тренер получил предложения из Саудовской Аравии

06 Июля 2023 • 07:50 Комментировать

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом специалист рассказал во время общения с представителями СМИ.

«Я получил несколько предложений из Саудовской Аравии. Но сейчас меня все устраивает в «Лацио», я здесь счастлив. Поэтому не вижу смысла думать о деньгах. Если мой контракт истечет, то готов пролить его еще на пару лет. В данный момент я живу в двух часах от своего дома, поэтому не рассматриваю другие варианты», - передает слова тренера Sportitalia.

Действующий контракт Сарри с «Лацио» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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