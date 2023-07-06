«Наполи» определился с клаузулой Осимхена

Между «Наполи» и нападающим команды Виктором Осимхеном состоялись переговоры о подписании нового трудового соглашения. Неаполитанцы готовы поднять заработную плату нигерийцу, если в сделку будет включена определенная сумма отступных за его потенциальный трансфер.

Как стало известно журналистам Sky Sport Italia, чемпион Серии А хочет прописать в новом соглашении игрока клаузулу в размере 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на Осимхена претендуют «Реал», «Челси», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Серии А Виктор стал лучшим бомбардиром, забив 26 мячей в 32 поединках.